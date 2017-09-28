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В Риге автомобиль въехал в группу детей

28 сентября 2017, 17:47

Полиция работает на месте происшествия и выясняет обстоятельства случившегося.

Автомобиль в Риге въехал в группу воспитанников детского сада, пострадали трое детей, передает корреспондент РИА Новости.

По предварительным данным полиции, мужчина 1987 года рождения, по всей видимости, из-за проблем со здоровьем, потерял контроль над управлением машиной Volvo. В результате водитель съехал с проезжей части и частично наехал на тротуар, на котором в тот момент воспитательница детсада вела группу детей.

"Водитель въехал в группу детей и далее в стену здания. В ЧП пострадали трое детей, которые доставлены в больницу", — сообщила пресс-служба полиции.

Полиция работает на месте происшествия и выясняет обстоятельства случившегося.

Как сообщили РИА Новости в Службе неотложной медицинской помощи, трое детей в возрасте 6-7 лет доставлены в больницу, их состояние стабильное.

Фото © Государственная полиция Латвии

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