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30 сентября 2017 года с 10:00 ч по 24:00 ч ИС «Электронные счета-фактуры» будет недоступна

Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до Вашего сведения, что в период с 10:00 ч по 24:00 ч 30 сентября 2017 года информационная система «Электронные счета-фактуры» будет недоступна в связи с проведением работ по переключению на новую версию ЭСФ.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан приносит извинения за предоставленные неудобства.


28 сентября 2017, 17:30
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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