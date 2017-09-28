30 сентября 2017 года с 10:00 ч по 24:00 ч ИС «Электронные счета-фактуры» будет недоступна

Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до Вашего сведения, что в период с 10:00 ч по 24:00 ч 30 сентября 2017 года информационная система «Электронные счета-фактуры» будет недоступна в связи с проведением работ по переключению на новую версию ЭСФ.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан приносит извинения за предоставленные неудобства.