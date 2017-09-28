Современная школа на 600 мест открылась в пригороде Актобе

В ходе посещения центра социальной адаптации «Мейірім» Г. Абдыкаликова ознакомилась с условиями проживания выпускников детских домов и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Актобе с рабочей поездкой находится Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, передает Пресс-служба акима Актюбинской области.





Сегодня Гульшара Абдыкаликова приняла участие в открытии школы-гимназии №66 им.Ш.Кудайбердыулы, построенной в Саздинском сельском округе. В новом учебном заведении площадью почти 5 тыс. кв. м. созданы все условия для обучения и развития творческих способностей учащихся. В школе, рассчитанной на 600 ученических мест, имеются кабинеты с интерактивными досками, мультимедийные кабинеты, спортивные и игровые площадки.









- Президент Нурсултан Назарбаев всегда говорит о том, что будущее за образованной молодежью. За годы независимости в Актюбинской области было построено 120 школ. Я надеюсь, что из этой новой школы выйдут такие же известные и успешные люди, как гости республиканского форума «Туған жер», - отметила в поздравительной речи Госсекретарь.





Аким области Бердыбек Сапарбаев, обращаясь к собравшимся, призвал всех актюбинцев уделять больше внимания воспитанию и образованию детей, а школьникам посоветовал усерднее тянуться к знаниям, поскольку именно от их интеллектуального, культурного и духовного развития в немалой степени зависит будущее страны.









- За годы Независимости в Казахстане построено свыше тысячи школ, еще больше детских садов. Открыты такие уникальные учреждения образования, как Назарбаев интеллектуальные школы, Назарбаев университет. Одаренная молодежь, благодаря поддержке государства, получила возможность учиться в сильнейших вузах страны и мира. Все это стало возможным благодаря мудрой политике Главы государства. Согласно поручениям Президента, в нашем регионе принимаются меры по постоянному улучшению материально-технической базы организаций образования. Это тринадцатая школа, открытая в Актюбинской области в текущем году. До конца года в эксплуатацию будут сданы еще 4 школы. Всего ведется строительство 23 школ. Наша цель - до 2020 года ликвидировать все трехсменные и аварийные школы, - отметил Бердыбек Сапарбаев.





Также, находясь в Саздинском сельском округе, Государственный секретарь РК осмотрела детский сад, врачебную амбулаторию, провела встречу с населением.









В ходе посещения центра социальной адаптации «Мейірім» Г. Абдыкаликова ознакомилась с условиями проживания выпускников детских домов и детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня в комплексе, не имеющем аналогов в Казахстане, живут и работают порядка 90 молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет.









На участке площадью 3 га построены четыре 2-х этажных таунхауса с уютными квартирами площадью 43 кв. м., оснащенными новой мебелью и необходимыми коммуникациями. На территории комплекса имеются учебно-производственные площади, парикмахерская, цветочный магазин, теплица, цех по ремонту обуви и швейный цех, на базе которых воспитанники смогут обучаться профессиям, проходить рабочую практику и заниматься трудовой деятельностью, получая заработную плату. Инвестором проекта является частный благотворительный фонд «Сәби», выделивший на его реализацию 1,4 млрд. тенге.









Госсекретарь посетила колледж олимпийского резерва им. Есет-батыра, а также новый Хоккейный модуль «Олимп», где готовят не только хоккеистов, но и будущих чемпионов по фигурному катанию и шорт-треку. Стоить отметить, что это первое подобное спортивное сооружение для развития зимних видов спорта, построенное в регионе за годы независимости Казахстана.









Механизм ГЧП активно применяется и в районах области. На сегодня в регионе строятся 20 сельских врачебных амбулаторий на общую сумму 1,4 млрд. тенге. Открыто 15 детсадов, еще 50 детсадов планируется запустить до конца года. Это позволит охватить дошкольным образованием 95% детей и решить вопрос нехватки мест в детсадах во всех районах области. Всего в регионе реализуется 125 проектов ГЧП и социальной ответственности бизнеса с объемом частных инвестиций 50 млрд. тенге, из них на сегодня 27 проектов реализовано.





В текущем году в рамках акции «Туған жерге тағзым» дополнительно реализуются 555 проектов по благоустройству, строительству, реконструкции социальных объектов на 2,8 млрд. тенге. На сегодня реализовано 379 проектов на 1,3 млрд. тенге.









Фото: Пресс-служба акима Актюбинской области











