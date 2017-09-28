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Полиция Рудного разыскивает пропавшую мать

28 сентября 2017, 18:09

На розыск без вести пропавшей Курочкиной В.Г. ориентирован весь личный состав УВД города Рудного, проводится поквартирный обход.

По факту без вести пропавшей 32-летней жительницы поселка Качар полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

26 сентября в дежурную часть УВД города Рудного поступило заявление от 28-летнего жителя п.Качар с просьбой оказать содействие в розыске его сестры 32-летней Курочкиной Виктории Григорьевны. По словам мужчины, женщина 24 сентября в период времени с 11-00 до 14.00 часов вышла из дома и не вернулась.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований и заведено розыскное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК «Убийство». На розыск без вести пропавшей Курочкиной В.Г. ориентирован весь личный состав УВД города Рудного, проводится поквартирный обход. К поискам привлечены добровольные волонтеры из числа жителей поселка, работников бюджетных сфер и комбината ССГПО.

Приметы пропавшей: европейский тип лица, рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы прямые крашенные в темный цвет, глаза голубые.

Особые приметы: на левой стороне лба имеется родимое пятно.

При получении какой-либо информации просим сообщить по телефонам: 8 (714-31) 3-31-27, 8 (714-31) 3-30-57, 87754100005, 87754100010, 87752820312 или 102.

Напомним, ранее сообщалось, что женщина оставила дома двоих детей.


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