В ВКО к 25-летию «Дома дружбы - центра общественного согласия» состоялось пленарное заседание

Областной Дом дружбы в этом году празднует свой юбилей - 25 лет успешной работы в укреплении и сохранении дружбы народов и межнационального согласия.

Областной Дом дружбы в этом году празднует свой юбилей - 25 лет успешной работы в укреплении и сохранении дружбы народов и межнационального согласия. Поздравить и обсудить этнокультурные объединения в Республике и сопредельных территориях собрались члены Ассамблеи народа Казахстана и ученые, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО

Как отметил, вице-спикер Мажилиса Парламента РК, Владимир Божко, создание в 1992 году Дома дружбы - это исторически значимое событие, потому что на территории Казахстана, объявившего в то время свою независимость, проживало многонациональное население, которое не могло установить единое согласие. Создание диалоговой площадки позволило представителям народов обсудить насущные проблемы, прийти к общему мнению. «Дом дружбы сделал то великое, что является сейчас залогом успеха всего Казахстана и спокойного 25-летнего проживания всех наших граждан», - сказал в своем поздравлении Владимир Карпович.





На сегодняшний день существуют 22 этнокультурных объединения, которые сотрудничают с ближайшими объединениями других государств, помогая налаживать отношения в культурной и научно-образовательной сферах.

Также в ходе конференции профессор Алтайского государственного университета, Юлия Лысенко, рассказала об открытии кафедры «Казахстанский путь и Н.Назарбаев» при сотрудничестве с Домом дружбы и Ассамблеей народа Казахстана ВКО. Нужно отметить, что только в АлтГУ из Республики обучаются около 1,5 тысячи студентов. Поэтому кафедра создана для развития международного взаимодействия.

Тему исторической судьбы народов, переселенных в Казахстан, обсудил профессор Казахстанского филиала МГУ им. Ломоносова, Жарас Ермекбай.

— Казах и русский издревле друзья. Они селились вместе, жили рядом. У них была одна печаль и радость - и душу их разъединить нельзя, - в завершение встречи член Ассамблеи народа Казахстана, Лео Богданович Шик, зачитал отрывок стихотворения Михаила Чистякова.



