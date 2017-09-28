Представитель судебной системы получил Гран-при республиканского конкурса «Тіл шебері-2017»

Республиканский конкурс «Тіл шебері - 2017» состоялся 27 сентября т.г. под эгидой Комитета по развитию и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта.

Нурдаулет Арыстанбеков, главный специалист-секретарь судебного заседания Есильского районного суда, представляя на прошедшем республиканском конкурсе «Тіл шебері - 2017» судебную систему республики, удостоен высшей награды - Гран-при и звания лучшего полиглота. Ему были вручены диплом лауреата и денежная премия, сообщает пресс-службу Верховного Суда

Призовые места на конкурсе распределены между представителями Службы государственной охраны, Национального Банка и министерств здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Утешительные призы получили сотрудники Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета и Министерства юстиции.

Такое решение вынесли компетентное жюри из числа ученых-филологов. Председатель жюри, заведующий кафедрой казахского языка Евразийского национального университета имени Л.Гумилева Ардак Бейсенбай отметил высокий уровень организации конкурса и глубокие знания конкурсантов.

Свои знания и творческий потенциал в интересных конкурсных заданиях и напряженной борьбе продемонстрировали прошедшие жесткий отбор представители 19-ти госорганов республиканского значения. Оценивались уровень владения казахским, русским и английским языками, широта кругозора по знанию истории и культуры Казахстана, правильное произношение орфоэпических норм трех языков, культура речи, а также их сценическое мастерство. Задания касались актуальных вопросов духовного возрождения, национальной идентичности, перехода на латинскую графику, а также значимости современной системы образования.

Напомним, республиканский конкурс «Тіл шебері - 2017» состоялся 27 сентября т.г. под эгидой Комитета по развитию и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта. Организованное в рамках реализации приоритетов, обозначенных в программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и празднования Дня языков народа Казахстана, мероприятие было нацелено на расширение сферы применения государственного языка, реализацию культурного проекта «Триединство языков».