В Атырау судьи и представители интеллигенции обсудили программную статью Главы государства

В рамках всенародного обсуждения статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Атырауский областной суд совместно с Атырауским государственным университетом имени Х.Досмухамедова провел «круглый стол» на тему: «Духовное развитие – залог построения сильного государства», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного суда.

Модератором мероприятия выступил председатель областного суда Маргулан Бектурганов. В мероприятии приняли участие руководители государственных структур, представители судейского корпуса, научной и творческой интеллигенции. В качестве специальных гостей приглашены известный ученый Максат Тажи-Мурат и краевед, меценат Олмесхан Болатбеков.

Открывая работу, председатель областного суда отметил, что обсуждение и реализация программной статьи Главы государства имеет важное значение для казахстанцев. «В статье обращено особое внимание формированию национальной идеи. Суть духовной модернизации необходимо разъяснить и донести до каждого члена общества», - отметил М.Бектурганов.

«Формирование единой нации неразрывно связано с развитием родной культуры, языка, возрождения национальных традиций и духовных ценностей», - подчеркнул М.Бектурганов. Также он акцентировал внимание участников на необходимости широкой пропаганды института суда биев.

Выступивший с приветственной речью проректор университета С.Идрисов отметил о приоритетных направлениях развития нашей страны по модернизации общественного сознания для качественного улучшения идеологической платформы, так как в дальнейшем без идеологической модернизации крупных успехов в экономических реформах достичь уже невозможно.

В ходе мероприятия с докладами выступили профессоры университета, судьи, государственные служащие, а также представители научной и творческой интеллигенции Р.Отарбаев, К.Жусип, А.Толеушов, А.Мухтар, М.Тажи-Мурат, А.Даулетбаева, Б.Бабаш и другие.

Выступая, ученый-алашовед Максат Тажи-Мурат рассказал, что в стране проводится масштабная работа по возрождению исторического сознания общества.

«Только зная историю страны, мы будем понимать особую ценность обретенной в конце прошлого столетия независимости. Алашская идея, рожденная в начале ХХ века, продолжает служить интересам суверенного Казахстана. Пройдет время, придут новые поколения, но и в последующие десятилетия и столетия достойное наследие общественной мысли и духовного опыта Алашской интеллигенции будет поддерживать казахстанский народ в потоке истории», - считает М.Тажи-Мурат.

Другие спикеры поддержали тезис Президента об использовании современных технологий в контексте сохранения национальной идентичности в условиях глобализации. В этом ключе новый казахский алфавит на основе латинской графики имеет большое значение в развитии нашей страны как полноценного члена мирового сообщества.

После горячей дискуссии, с учётом высказанных участниками мероприятия предложений, была принята резолюция «круглого стола».