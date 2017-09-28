Головкин едет на всемирную встречу именитых боксеров в Баку

Компанию ему составят Костя Цзю, Виталий Кличко и другие звезды бокса.

Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) казахстанец Геннадий Головкин примет участие в 55-й ежегодной Конвенции WBC в Баку. Данную информацию подтвердила журналистам в четверг пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта Азербайджана Самая Мамедова, передает BNews.kz.

Мероприятие, на котором будут представлены 164 страны, пройдет в столице Азербайджана со 2 по 6 октября. В нем примут участие более 500 гостей из Северной и Южной Америки, Африки, Азии и Европы, в том числе руководители национальных федераций, спортивные менеджеры, бывшие и действующие чемпионы.

Помимо Головкина, свое участие в ежегодной конвенции WBC подтвердили следующие именитые боксеры: Виталий Кличко, Срисакет Сор Рунгвисаи, Насим Хамед, Эвандер Холифилд, Костя Цзю, Юрий Арбачаков, Эрик Моралес, Нино Бенвенути.

Всемирный боксерский совет (WBC) – профессиональная боксерская организация, основанная в 1963 году со стороны 11 национальных организаций бокса: Аргентины, Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Мексики, Панамы, Перу, США, Филиппин, Франции и Чили.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон назвал Геннадия Головкина лучшим действующим боксером в мире.