Биртанов: За последний год количество отказов от вакцинации выросло на 30%

Затраты государственного бюджета на проведение вакцинации составляют около 30 миллиардов тенге в год.

За последний год количество отказов от вакцинации выросло на 30 процентов. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Ельжан Биртанов на расширенном заседании Комиссии по правам человека при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос отказов от вакцинации имеет, к сожалению, тенденцию к росту. У нас за последний год количество отказов выросло где-то более чем на 30 процентов. К сожалению, из-за отказов растет количество иммунонезащищенных детей и, понятно, они представляют опасность не только для себя, но и для других детей. Причины отказа - это 45 процентов личные, 42 процента - религиозные. Только 7 процентов - это недоверие к вакцинам, ну и другие, в том числе негативная информация в средствах массовой информации - 4 или 5 процентов», - сказал Е. Биртанов.

Министр отметил, что закупаются только вакцины, сертифицированные ВОЗ. Это вакцины российского, французского, индийского, японского, бельгийского, корейского и американского производства.

Затраты государственного бюджета на проведение вакцинации составляют около 30 миллиардов тенге в год.

По словам Е. Биртанова, министерством в этом году был утвержден план информационно-разъяснительной работы среди населения по мерам, связанным с профилактикой отказов от вакцинации.

В целях повышения осведомленности населения в вопросах профилактики заболеваний, уменьшения влияния вредных привычек проводятся мероприятия в рамках формирования здорового образа жизни. Всего по стране проведено в 2016 году более одного миллиона таких мероприятий с охватом более 11 миллионов человек.

Фото Sputnik Казахстан