Полиция Костанайской области задержала невменяемого пенсионера за нападение с ножом на полицейского
Участковый уже выписан из больницы, врачи чудом спасли его.
В Костанайской области по факту нанесения ножевого ранения участковому инспектору Мендыкаринского РОВД полицейскими задержан 62-летний житель района, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.
16 сентября в дежурную часть Мендыкаринского РОВД поступило сообщение от 59-летней жительницы поселка Харьковское. Женщина просила оказать помощь – доставить в больницу 62-летнего брата, страдающего психическим заболеванием.
По адресу, где проживает женщина, был направлен участковый инспектор полиции. Зайдя в дом, он стал ждать, пока мужчина собирал вещи в больницу. Но, выйдя из комнаты, мужчина набросился с ножом на сотрудника полиции. С ножевым ранением полицейский был доставлен в районную больницу.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 380 ч.2 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти» и по ст. 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Следует отметить, что с начала года в ДВД Костанайской области зарегистрировано 12 уголовных правонарушений, совершенных в отношении представителей власти, из которых 11 уголовных дел направлены в суд. Семь человек осуждены к различным видам наказания.
Состояние участкового Мендыкаринского РОВД в настоящее время стабильное.
Напомним, ранее сообщалось, что врачам, к которым попал полицейский, чудом удалось спасти его.
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