Компьютерный сбой нарушил работу аэропортов по всему миру

Неполадки с Amadeus Altea также повлияли на сервисы онлайн-бронирования у авиакомпаний, которые используют эту программу.

Компьютерный сбой в системах регистрации авиапассажиров привел к проблемам в работе ряда аэропортов по всему миру. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The Telegraph.

Инцидент произошел в четверг, 28 сентября, из-за неполадок с программным обеспечением Amadeus Altea, которое используется в упомянутых системах. Он, в частности, привел к большим очередям в лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик. Сбой также затронул воздушные гавани в Париже, Цюрихе, Мельбурне, Йоханнесбурге (ЮАР), Сингапуре и Вашингтоне.

Представители Гатвика заявили, что ЧП не стало причиной задержек рейсов. Сотрудники Хитроу утверждают, что их пассажиры по-прежнему могут зарегистрироваться на рейс, однако это занимает больше времени, чем обычно.

Как отмечает BBC News, неполадки с Amadeus Altea также повлияли на сервисы онлайн-бронирования у авиакомпаний, которые используют эту программу.

Производитель этого продукта Amadeus признал факт неисправности. В компании заверили, что ее специалисты уже работают над решением проблемы и соответствующие компьютерные системы у перевозчиков постепенно восстанавливаются.

Ранее, в мае, британская авиакомпания British Airways аннулировала все рейсы из Хитроу и Гатвика из-за глобального компьютерного сбоя.

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images