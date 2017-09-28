Время показать красоты Алматы: В эти выходные пройдет крупнейшая велогонка в Средней Азии

В эти выходные в Южной столице состоится одна из крупнейших профессиональных велогонок в Средней Азии «Тур Алматы», которая впервые за пятилетнюю историю пройдет в два этапа с 30 сентября по 1 октября, сообщает информационно-спортивный ХАБ.

Первый этап «Тура Алматы» стартует у здания КБТУ – участникам предстоит преодолеть «городской круг» по улицам Толе би, Фурманова, Сатпаева, Байзакова, Абая и Желтоксан.

Финиш первого этапа расположится на территории «Алматы Арены».

Второй этап велогонки стартует у здания «Халык Арены» и продлится вдоль круга «ВОАД - Аль-Фараби» с финальным отрезком от Парка Первого Президента до ВСК «Медео», где участников будет ожидать финишная точка. Как признались организаторы, самая интересная и сложная часть состязания придется на последнее 12 километров.





«Велоспорт - это командный вид спорта, поэтому нашу тактику разглашать не буду. У нас сильная команда. В этом году поддержать нас приехал Якоб. Он хорошо едет в горах, так же, как и некоторые наши ребята, у нас есть свои козыри. Мы будем разыгрывать свою гонку. Думаю, будет интересно», - сказал трехкратный победитель «Тура Алматы» Алексей Луценко.

«Я рад быть здесь и с нетерпением жду начала гонки. В этом году она будет намного интереснее, за счет того, что будет двухэтапной. Алексей сейчас находится в прекрасной форме. Постараемся выиграть гонку», - в свою очередь высказался датский гонщик «Астаны» Якоб Фульсанг.

Трансляция велогонки будет осуществляться по телеканалам Qazsport и «Евроспорт 2». Чтобы передать неповторимый дух спортивного соперничества и красоту тысячелетнего города зрителям 47 стран, будут задействованы два вертолета, 25 камер и 900 килограммов оборудования.

«В этом году «Евроспорт» в прямом эфире покажет «Тур Алматы», зрители более чем 50 стран мира стану свидетелями этого спортивного праздника. Также в течение месяца на телеканале будут показывать ролик об Алматы. Пришло время, еще раз на весь мир показать красоты Алматы, рассказать, как он растет и развивается», - сказал руководитель управления физической культуры и спорта Абил Донбаев.

Специально для болельщиков, желающих разделить радость победы с гонщиками, будут запущены бесплатные автобусы на «Медео».







