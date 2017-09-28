Госсекретарь РК осмотрела дома, построенные для пострадавших от весеннего паводка в Актобе

В ходе рабочей поездки в Актюбинскую область Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова посетила пригородный поселок Сазды, где были построены индивидуальные жилые дома для пострадавших от весеннего паводка. Об этом Zakon.kz сообщила пресс-служба акима Актюбинской области.

Отметим, по поручению акима области Бердыбека Сапарбаева пострадавшим от паводка в пригороде Актобе выделено 107 земельных участков для строительства нового жилья. Приобретение строительных материалов было профинансировано через благотворительный общественный фонд «Қолғанат Ақтөбе». Местные коммунальные предприятия оказали помощь в электрификации, водо- и газоснабжении новостроек. Откликнувшись на призыв руководства области, строить дома помогали сотни волонтеров.

Кроме того, 20 семьям были подарены квартиры и жилой дом от районов области, спонсоров и работодателей. Еще 2 пострадавшим - приравненному по льготам к инвалидам ВОВ и работнику бюджетной сферы, были безвозмездно предоставлены квартиры в малосемейном общежитии.

Местные власти также приняли все необходимые меры для помощи тем гражданам, чье жилье нуждалось в ремонте.

Всего за 6 месяцев через общественный фонд «Қолғанат Ақтөбе» была оказана помощь порядка 800 семьям на общую сумму 185 млн. тенге. Средства были направлены на ремонт домов, подлежащих восстановлению, закуп материалов для строительства новых домов, приобретение отопительных котлов и бытовой техники.

Напомним, в результате весеннего паводка в зоне подтопления оказалось 907 строений, расположенных в садоводческих коллективах и на окраинах трех сел пригородной зоны. После обследования комиссия признала нецелесообразность восстановления 110 подтопленных строений, изначально возведенных с нарушением строительных норм и в водоохранных зонах. Еще 797 дачных и жилых домов после паводка нуждались в ремонте.



