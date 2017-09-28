Из-за алматинских фанатов Димаш Кудайбергенов опоздал на самолет

Певцу пришлось сесть на чартерный рейс, чтобы успеть на концерт.

Димаш Кудайбергенов, опоздавший на самолет, прилетел из Алматы в Актобе чартерным рейсом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в Актобе проходит форум «Туған жер». После его окончания на центральном стадионе имени Кобланды батыра пройдет концерт. Специально для выступления у себя на родине Димаш Кудайберген должен был прибыть в аэропорт Актобе в 12.00. Но он опоздал на рейс в аэропорту Алматы. Из-за этого ему пришлось заказать чартерный рейс.

В аэропорту Димаша встречал только его отец Канат Айтбаев. Больше в аэропорту никого не было. Журналистам не разрешили фотографировать и брать интервью. Димаш вышел через заднюю дверь аэропорта и сел в автомашину.

По информации, Димаш задержался в аэропорту Алматы из-за встречи с фанатами и опоздал на самолет.