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Улицу Сагынак в Астане перекроют на месяц

28 сентября 2017, 19:37

Движение частично ограничат.

В связи с проведением работ по переносу инженерных сетей (в рамках строительства линии ЛРТ) по ул. Сыганак на участке от пр. Кабанбай батыра до ул. Сауран с 22.00 часов 28 сентября по 08.00 часов 28 октября движение транспортных средств будет ограничено частично. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.


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