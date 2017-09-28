Улицу Сагынак в Астане перекроют на месяц

В связи с проведением работ по переносу инженерных сетей (в рамках строительства линии ЛРТ) по ул. Сыганак на участке от пр. Кабанбай батыра до ул. Сауран с 22.00 часов 28 сентября по 08.00 часов 28 октября движение транспортных средств будет ограничено частично. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.