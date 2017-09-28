Собака прославилась на весь интернет, спасая своих щенков

Из-за сильного ливня во Вьетнаме четырёх щенков затопило, и первой им на помощь бросилась их мать. Спасение детёнышей сняли на видео, которое вызвало ажиотаж среди пользователей интернета, задержав дыхание, они смотрят на то, как даже бетон бессилен перед материнской любовью.

Во Вьетнаме сильные дожди не редкость, и один из таких ливней как раз недавно прошёл в провинции Донгнай. Как пишет medialeaks.ru, вода затопила логово собаки по кличке Лу и её щенков, и если матери удалось выбраться, то вот четверым её детёнышам не хватило на это сил. Но мама не оставила их в беде и начала с бешеной скоростью рыть землю, чтобы протиснуться под бетонную перекладину.

Потом на помощь ей подоспели люди, которые начали вычерпывать воду из лужи кувшином, чтобы облегчить Лу задачу. Но для матери щенков всё происходило недостаточно быстро, и она кинулась в затопленное логово сама. Пропав там на несколько секунд, собака вытащила оттуда в зубах своих детёнышей, которым затем уже сам оператор делал искусственное дыхание.

После спасения одного щенка Лу вернулась за остальными тремя. Хозяин собаки, Бин Дао Тхи, рассказал, что все детёныши выжили и снова могут купаться в бесконечной материнской любви. Видео изначально было опубликовано вьетнамским пользователем фейсбука Томом Нгуеном, но потом начало расходиться по соцсети, и некоторые люди смотрели его, как настоящий триллер.

«Окей, я такие вещи просто смотреть не могу. Сразу же задерживаю дыхание и начинаю кричать в экран», - написало один из пользователей интернета.