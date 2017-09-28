Глава МИД России планирует посетить Казахстан
Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации посетит Казахстан с официальным визитом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале октября посетит Казахстан, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства Марию Захарову.
"Шестого октября в честь 25-летия установления отношений между Россией и Казахстаном министр иностранных дел Сергей Лавров посетит Казахстан с официальным визитом", — заявила Захарова на брифинге.
По ее информации, на переговорах стороны рассмотрят актуальные вопросы стратегического партнерства между двумя странами.
Фото Sputnik
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