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Глава МИД России планирует посетить Казахстан

28 сентября 2017, 19:48

Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации посетит Казахстан с официальным визитом.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале октября посетит Казахстан, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства Марию Захарову.

"Шестого октября в честь 25-летия установления отношений между Россией и Казахстаном министр иностранных дел Сергей Лавров посетит Казахстан с официальным визитом", — заявила Захарова на брифинге.

По ее информации, на переговорах стороны рассмотрят актуальные вопросы стратегического партнерства между двумя странами.

Фото Sputnik


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