Нацбанк РК прокомментировал информацию о хакерских атаках

В Национальном Банке Республики Казахстан прокомментировал информацию о DDoS-атаках на серверы некоторых финансовых сервисов Казахстана, а также об угрозе их повторения 28 сентября, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу главного финансового института страны.

«Национальным Банком совместно с уполномоченными органами в сфере обеспечения информационной безопасности проведена проверка информации и осуществлен ряд технических подготовительных мероприятий. Оперативное взаимодействие всех заинтересованных субъектов в целом позволило локализовать угрозу, минимизировать издержки и получить необходимые сведения для принятия превентивных мер», - говорится в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, что вся полученная в ходе инцидента информация была передана для проверки и расследования в уполномоченные органы.

Ранее об атаках заявили представители банка Qazqom. Сообщалось, что в последние сутки наблюдается повышенная активность хакеров на серверыряда казахстанских банков, в том числе интернет-портал Homebank. Специалисты банка Qazqom зафиксировали вчера масштабную DDoS-атаку в виде ложных запросов одновременно с огромного числа IP адресов. Из-за них блокировалась работа портала.