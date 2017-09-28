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Пострадавших в Турции казахстанцев вернут на родину

28 сентября 2017, 20:13

Минздрав РК транспортирует в Астану трех граждан Казахстана, пострадавших в ДТП в Турции.

29 сентября Республиканский центр санитарной авиации Министерства здравоохранения РК транспортирует в Астану трех граждан Казахстана, пострадавших в ДТП в Турции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

Сейчас ведется подготовка пациентов для транспортировки на родину, состояние всех пациентов оценивается как не критичное, стабильное.

После транспортировки пациенты получат всю необходимую квалифицированную медицинскую помощь в Астане в НИИ травматологии и ортопедии МЗ РК.

Оказание неотложной медицинской помощи населению РК силами санитарной авиации осуществляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Нпомним, сегодня сообщалось о том, что четверо других пострадавших в четверг, 28 сентября, самостоятельно вылетят в Казахстан.

Как рассказала родственница одного из попавших в ДТП казахстанцев Эльзира, пострадавшие в аварии Нурсултан и Алмагуль дружили со школы и буквально недавно - 9 сентября - справили свадьбу. Друзья в качестве подарка вручили им путевку в Турции, куда они вместе с ними направились отмечать медовый месяц молодоженов.


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