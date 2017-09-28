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Хью Хефнера похоронят в склепе рядом с Мэрилин Монро

28 сентября 2017, 20:25

Оказалось, ещё в 1992 году основатель журнала для мужчин выкупил место на кладбище рядом со своей любимой моделью.

Основатель империи Playboy Хью Хефнер завещал похоронить его рядом с одной из самых известных и любимых моделей его журнала для мужчин — Мэрилин Монро. Склеп рядом с мавзолеем легендарной актрисы расположен на Вествудском кладбище в Лос-Анджелесе.

По данным издания Metro, Хефнер приобрёл местечко для вечного упокоения рядом с Монро ещё в 1992 году. 15 лет назад за склеп он отдал 75 тысяч долларов. Примечательно, что в 2009 году могилу, расположенную напротив захоронения актрисы, продали на аукционе за 4,6 миллиона долларов.

Известный магнат Хью Хефнер скончался в своём доме в Лос-Анджелесе на 92-м году жизни. Родные основателя легендарного журнала для взрослых сообщили, что он умер по естественным причинам.

Фото: © flickr / Siddhesh Mangela, источник - Лайф


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