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Найден способ регулировать интернет с помощью водопроводного вентиля

28 сентября 2017, 21:04

Прибор представляет из себя обычный водопроводный вентиль, с помощью которого можно перекрывать воду и регулировать ее напор.

Системный администратор Ближневосточного университета на Кипре Илкер Дагли (Ilker Dagli) опубликовал видеоролик, в котором показал, как может контролировать скорость интернет-подключения с помощью простого клапана. На это обратило внимание издание Motherboard.

Свою разработку он назвал NetValve. Прибор представляет из себя обычный водопроводный вентиль, с помощью которого можно перекрывать воду и регулировать ее напор. Дагли разместил его между модемом и компьютером и соединил с обоими устройствами через Ethernet-кабель.

Если крутить вентиль влево, то пропускная способность канала увеличивается, и можно скачивать игры и фильмы. А если повернуть вправо, то мощности интернета хватит только для серфинга в соцсетях.

Дагли запустил кампанию по сбору средств на производство подобных приборов. Он утверждает, что это первое в мире аппаратное решение проблемы контроля над пропускной способностью сети. Пользователям, которые пожертвуют создателю вентиля 79 долларов, Дагли обещает отправить экземпляры сразу же после запуска массового производства. За пять дней, прошедших с момента старта кампании, предприниматель собрал всего 20 долларов из требуемых 50 тысяч.

ИСточник: Лента.ру


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