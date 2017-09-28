"Астана" сыграла вничью со "Славией" в матче Лиги Европы
28 сентября 2017, 22:57
Матч завершился с равным счетом.
«Астана» в матче группового этапа Лиги Европы дома сыграла вничью с чешской «Славией» — 1:1, передает Zakon.kz.
Оба гола были забиты в первом тайме.
19 октября "Астана" сыграет дома с "Маккаби", а "Славия" на выезде встретится с "Вильярреалом". Матч между израильским "Маккаби" и испанским "Вильярреалом" начнётся в 01:05 по времени Астаны.
«Астана» (Астана, Казахстан) — «Славия» (Прага, Чехия) 1:1 (1:1)
Голы: Нгадеу-Нгаджуи 18 (0:1), Томасов 42 (1:1).
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