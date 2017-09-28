"Астана" сыграла вничью со "Славией" в матче Лиги Европы

«Астана» в матче группового этапа Лиги Европы дома сыграла вничью с чешской «Славией» — 1:1, передает Zakon.kz.

Оба гола были забиты в первом тайме.

19 октября "Астана" сыграет дома с "Маккаби", а "Славия" на выезде встретится с "Вильярреалом". Матч между израильским "Маккаби" и испанским "Вильярреалом" начнётся в 01:05 по времени Астаны.

«Астана» (Астана, Казахстан) — «Славия» (Прага, Чехия) 1:1 (1:1)

Голы: Нгадеу-Нгаджуи 18 (0:1), Томасов 42 (1:1).