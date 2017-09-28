В Атырау пополнился библиотечный фонд женской колонии
Коллективом универсальной библиотеки имени Г. Сланова были переданы более 500 книг различного жанра.
В Атырау в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру» реализуется широкомасштабный проект «Ценный подарок». Сегодня акция продолжилась в женской колонии при департаменте Комитета уголовно-исправительной системы.
Цель данной акции – социальная поддержка осужденных и пополнение библиотечного фонда учреждения.
Коллективом универсальной библиотеки имени Г. Сланова были переданы более 500 книг различного жанра. К слову, на сегодня книжный фонд составляет более 6700 книг.
Сейчас в исправительном учреждении отбывают срок более 200 осужденных.
В дальнейших планах здесь запланировано открытие курсов компьютерной грамоты и английского языка.
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