«Астана» завершила первый тайм со «Славией» вничью

Завершился первый тайм матча группового этапа Лиги Европы между «Астаной» и чешской «Славией», пишет Sports.kz.

Первый гол после подачи штрафного ударом головой провел Майкл Нгадеу-Нгаджуи, ответный на добивании на свой счет записал Марин Томасов.

Составы команд на матче:

«Астана»: Эрич, Шитов, Мужиков, Томасов, Бейсебеков, Маевский, Твумаси, Логвиненко, Кабананга, Постников, Шомко;

«Славия»: Коварж, Соболь, Югас, Сикора, Змргал, Нгадеу-Нгаджуи, Стох, Боржил, Дели, Нецид, Ротань.