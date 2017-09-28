«Астана» завершила первый тайм со «Славией» вничью
28 сентября 2017, 21:52
Счет после 42 минут игры составил 1:1.
Завершился первый тайм матча группового этапа Лиги Европы между «Астаной» и чешской «Славией», пишет Sports.kz.
Первый гол после подачи штрафного ударом головой провел Майкл Нгадеу-Нгаджуи, ответный на добивании на свой счет записал Марин Томасов.
Составы команд на матче:
«Астана»: Эрич, Шитов, Мужиков, Томасов, Бейсебеков, Маевский, Твумаси, Логвиненко, Кабананга, Постников, Шомко;
«Славия»: Коварж, Соболь, Югас, Сикора, Змргал, Нгадеу-Нгаджуи, Стох, Боржил, Дели, Нецид, Ротань.
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