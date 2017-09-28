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Apple раскрыла серьезный недостаток iPhone X

28 сентября 2017, 21:56

Система идентификации может перепутать владельца телефона, если он моложе 13 лет.

Функция распознавания лица в iPhone X может работать некорректно, если устройством пользуются дети, говорится в руководстве к FaceID на сайте Apple. Об этом пишет РИА Новости.

Система идентификации может перепутать владельца телефона, если он моложе 13 лет. Это связано с тем, что у детей еще недостаточно сформированы черты лица и датчики iPhone X их не считывают.

Риск ошибочной разблокировки высок, если у хозяина гаджета есть брат или сестра-близнец. В таких случаях компания рекомендует пользоваться обычным PIN-кодом или паролем.

В руководстве при этом подчеркивается, что в большинстве случаев функция FaceID работает более точно, чем разблокировка по отпечатку пальца. Как отмечают в Apple, вероятность ошибки составляет 1:1000000.

Фото © AP Photo / Marcio Jose Sanchez



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