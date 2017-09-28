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Главарь «Исламского государства» оказался жив

28 сентября 2017, 22:00

Согласно затронутым в речи аль-Багдади темам, он в курсе происходящего в зонах вооруженных столкновений членов ИГ с правительственными войсками в Сирии и Ираке.

Главарь «Исламского государства» (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади выступил с обращением к своим соратникам. Оно обнародовано пропагандистским ресурсом организации «Аль-Фуркан», сообщается в Telegram-канале Directorate 4, занимающемся мониторингом деятельности террористов.

Уточняется, что, согласно затронутым в речи аль-Багдади темам, он в курсе происходящего в зонах вооруженных столкновений членов ИГ с правительственными войсками в Сирии и Ираке.

«Исламское государство» запрещено на территории России, Казахстана и ряда других стран.

Фото: Ropi / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com, источник – Лента.ру


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