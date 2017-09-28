Хью Хефнер перебарщивал с виагрой - СМИ

Бывшие любовницы-близняшки рассказали о любви плейбоя к препарату и проблемам со здоровьем из-за этого пристрастия.

Среди причин смерти основателя Playboy Хью Хефнера может оказаться его пристрастие к таблеткам для стимуляции эрекции. Об этом пишет "Утро.ру" со ссылкой на британскую прессу.

Отмечается, что блондинки-близнецы Кларисса и Кристина, которых называют любовницами "последнего натурала Америки", ещё в прошлом году рассказали изданию The Sun, что Хефнер почти не слышит одним ухом и носит слуховой аппарат как раз из-за приёма этих пилюль. Чтобы плейбой смог слышать, говорившему приходилось поближе наклоняться к здоровому уху.

— Мы могли бы сидеть рядом с ним, и он не знал бы, о чём мы говорили, — делились воспоминаниями девушки.

Кларисса и Кристина утверждали, что таблетки повлияли и на память. Они говорили, что порой основатель легендарного журнала не мог вспомнить, как зовут его собаку.

Несмотря на все минусы употребления виагры, Хью Хефнер не хотел отказываться от таблеток или хотя бы делать перерыв. По словам девушек, на все уговоры плейбой отвечал, что "предпочёл бы заняться сексом, нежели слышать".

Основатель Playboy ушёл из жизни в возрасте 91 года в своём доме в Лос-Анджелесе. Как сообщается, Хью Хефнер умер в окружении семьи и друзей "по естественным причинам".

Фото © REUTERS/Lucy Nicholson