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Назарбаев: Патриотизм является нерушимой опорой Мәңгілік Ел

28 сентября 2017, 22:05

По его словам, программа «Туған жер», как стержень общенационального патриотизма, нацелена на объединение всех намерений и усилий.

Патриотизм является нерушимой опорой Мәңгілік Ел. С такими словами обратился Президент РК Нурсултан Назарбаев к участникам республиканского форума «Туған жер», прошедшем в Актобе. Обращение Главы государства зачитала Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан начал третье двенадцатилетие Независимости с большой духовной модернизации. В рамках моей программной статьи во всех регионах страны начата масштабная работа. Один из важных проектов, реализуемых на основе «Рухани жаңғыру» - «Туған жер». Земля, на которой человек родился, всегда будет в его сердце. Мы все гордимся своими родными краями, скучаем по ним, заботимся о них. Любовь к родной земле продолжается в любви к Родине, забота о родной земле - в заботе о Родине», - отметил Глава государства.

По его словам, программа «Туған жер», как стержень общенационального патриотизма, нацелена на объединение всех намерений и усилий.

«Прибытие на форум участников из всех регионов страны, а также приезд актюбинцев из 20 государств подчеркивает нашу национальную идентичность, наш патриотизм. Уверен, что благое дело, начатое сегодня в Актобе, будет продолжено в других регионах страны. Нужно понять - патриотизм является нерушимой опорой Мәңгілік Ел, донесите это патриотическое чувство до всех современников! Пусть цветет наш любимый Казахстан! Пусть славится наша страна и крепнет наше единство! Пусть всегда высоко реет бирюзовый флаг Мәңгілік Ел!» - обратился к форумчанам Нурсултан Назарбаев.


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