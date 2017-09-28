В ВКО прошел республиканский форум сельских акимов

В работе форума приняли участие министр национальной экономики РК Сулейменов, аким ВКО Ахметов, глава Павлодарской области Бакауов и более 500 представителей местных органов власти Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.

В Восточном Казахстане состоялся первый республиканский форум сельских акимов, где обсудили вопрос внедрения самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления, сообщает пресс-служба акима ВКО.

В работе форума приняли участие министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, аким ВКО Даниал Ахметов, глава Павлодарской области Булат Бакауов и более 500 представителей местных органов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.





С 1 января 2018 года начнется поэтапный переход населенных пунктов республики на финансирование из собственных бюджетных средств местного самоуправления.

– Необходимо развивать местное самоуправление, расширять участие граждан в решение всех важных вопросов, учитывать их мнение, так у граждан появится доверие к властям. Но и для правильного и эффективного распределения средств нужно, чтобы у акимов уровень знаний был немного другим, – сказал глава региона Даниал Ахметов.





Все налоговые отчисления сельчан будут направлены на дошкольное воспитание и обучение, благоустройство и озеленение, содержание дорог на местном уровне и другие важные проблемы. Как отметили на форуме, в распределении расходов на нужды села будут участвовать и сами жители.





Автор фото Виталий Иванов