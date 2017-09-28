Вернувшиеся из Турции казахстанцы рассказали о своих злоключениях после ДТП

Трое друзей уже прилетели на родину и сейчас находятся в Талдыкоргане.

Журналистам удалось встретиться с пострадавшими, которые первыми вернулись на родину после жуткой аварии в Турции. Трое друзей прилетели накануне и сейчас в родном Талдыкоргане. Все они говорят, что в аварии выжили только чудом. А дорога домой была непростой, передает телеканал КТК.

Асель Абдрахманова поехала в Турцию, чтобы помочь друзьям вернуться домой. У родителей пострадавших в ДТП казахстанцев не оказалось загранпаспортов. Задача девушки была найти всех в больницах и отправить в Казахстан.

Асель Абдрахманова: «Билеты оплачивали родители Вадима, Асыла, Батырхана и Дили. Они все сложились между собой деньгами и отправили. В первый день я отправляла Батырхана, он себя лучше всех чувствовал. Он лежал в государственной больнице, и его почти сразу выписали. И ему купили родители билет, и я его отвезла в аэропорт и отправила домой».

Разыскать друзей оказалось непросто. Всех семерых разместили в разных больницах. К поискам, правда, сразу подключились и дипломаты. Куда сложнее было отыскать документы: они остались на месте аварии, и сразу о них, конечно, никто не вспомнил.

Асель Абдрахманова: «Мы искали их рюкзаки, паспорта и кошельки. Мы сначала не могли найти три паспорта. Но в конце мы все же все нашли. Чем больше я их объезжала, мне становилось все страшнее. И я даже уже не хотела ездить».

Впрочем, турецкий берег не сразу отпустил наших соотечественников. Уже в аэропорту у них попросили документы, подтверждающие, что все медуслуги оплачены. Более того, требовали, чтобы двое из них летели только в сопровождении. В итоге первый рейсом отправили только Батырхана. Его друзья прилетели уже следующим. Сам парень с большим нежеланием вспоминает события той ночи. Он ехал на заднем сидении и пострадал меньше всех.

Батырхан Хайрбаев: «Мы были в Кемере, и вечером вызвали такси в Анталью, поскольку у нас оттуда был вылет. И уже на трассе в нас лоб в лоб влетела машина. Мне просто повезло, что я без травм и переломов, а вот остальные шесть - у них у всех переломы. Я лично сам не стал делать страховку, потому что даже и не мог подумать, что такое произойдет, честно говоря».

Родители пострадавших говорят, их детей еще ждет не один месяц реабилитации. Друзья до сих пор в шоковом состоянии и хотят только одного: забыть все, как страшный сон.