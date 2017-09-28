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Техслужба КНБ РК раскрыла подробности хакерских атак на банки Казахстана

28 сентября 2017, 22:52

28 сентября произошла DDoS-атака на Интернет-ресурсы банков второго уровня Республики Казахстан.

Специалисты РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК прокомментировали хакерские атаки на банки второго уровня Казахстана, передает Zakon.kz.

Напомним, 28 сентября была зафиксирована массированная DDoS-атака на Интернет-ресурсы банков второго уровня Республики Казахстан. В результате отдельные Интернет-ресурсы банков были недоступны в течение определенного времени.

Как сообщили в ведомстве, атака осуществлялась с зарубежных IP-адресов, о чем немедленно были проинформированы соответствующие Службы реагирования на компьютерные инциденты этих стран.

Национальная система защиты инфокоммуникационных ресурсов Республики Казахстан, функционирующая на базе РГП «Государственная техническая служба», применяется для защиты критически важных объектов инфраструктуры страны.

Вместе с тем, принимая во внимание социальную значимость обеспечения работоспособности платежных систем банков второго уровня, совместными усилиями РГП «Государственная техническая служба» и Национального банка Республики Казахстан указанные атаки были блокированы, работа Интернет-ресурсов банков в настоящее время осуществляется в штатном режиме, приняты дополнительные меры по усилению систем защиты информационных ресурсов всех казахстанских банков, подчеркнули специалисты


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