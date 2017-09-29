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В аэропорту "Пулково" женщина и ребенок упали с трапа

29 сентября 2017, 00:21

Уточняется, что другие пассажиры не пострадали.

Женщина и ребенок упали с трапа самолета в аэропорту "Пулково", им оказывается помощь; в настоящее время выясняются причины произошедшего, сообщили РИА Новости в ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").

"После подачи самоходного трапа к борту, прибывшему из Москвы, при выходе из самолета произошло падение с трапа двух пассажиров: женщины и ребенка. Медики аэропорта оперативно доставили пассажиров в здравпункт для оказания первой помощи. В настоящее время ожидается прибытие скорой помощи для госпитализации пассажиров в одну из больниц Петербурга", — отмечают в компании.

Уточняется, что другие пассажиры не пострадали.

"Причины падения выясняются", — добавили в компании.

Фото © РИА Новости / Игорь Руссак


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