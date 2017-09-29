В Кабуле прогремел взрыв
Три человека погибли, 16 ранены.
Взрыв произошел в столице Афганистана Кабуле, три человека погибли, 16 ранены, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша.
По словам Даниша, взрыв произошел в четверг в 18.00. Отмечается, что среди погибших — двое полицейских. Кроме того, сообщается, что ранения получили 14 мирных жителей.
Афганское агентство Пажвак сообщает, что бомба была прикреплена на магните к полицейской машине. По данным агентства, один мирный житель погиб и 16 были ранены.
Ответственность за теракт пока не взяла ни одна из группировок, действующих в Афганистане.
Фото © AFP 2017 / Wakil Kohsar, источник - РИА Новости
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