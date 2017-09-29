ДГД по г. Алматы продолжает работу по борьбе с теневой экономикой

Департамент государственных доходов по городу Алматы в целях борьбы с теневой экономикой проводит работу по обеспечению отражения в отчетностях фактического количества наемных работников субъектами предпринимательства и борьбе с уклонением от уплаты налогов путем выдачи заработной платы «в конвертах».

По результатам проведенной разъяснительной работы обеспечена легализация 4 886 наемных работников с начислением суммы подоходного налога в размере 254,7 млн. тенге и увеличением фонда оплаты в размере 2,5 млрд тенге.

Очевидно, что если зарплата или ее часть выдается работнику по устному соглашению без оформления трудового договора, то в случае возникновения любого спора работодатель практически освобождается от юридических обязательств перед сотрудником. Работники, которые получают зарплату «в конвертах», всегда находятся в зоне риска. При возникновении разногласий работодатель может уволить такого работника в любой момент. Без официально заключенного трудового договора контролирующие органы помочь в таких ситуациях не могут, и пострадавшим приходится обращаться в суд.

По сути, способ оплаты труда, при котором часть заработной платы выплачивается неучтенными наличными деньгами, прежде всего, выгоден работодателю, так как с данных сумм работодатель не уплачивает причитающиеся налоги, пенсионные и социальные и медицинские отчисления. В этом случае нарушаются не только нормы Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», но и Законов РК «Об обязательном пенсионном обеспечении в РК», «Об обязательном социальном страховании», «Об обязательном социальном медицинском страховании» и Трудового кодекс РК.

В текущем году работа в указанных направлениях будет проводиться постоянно и системно, форматы взаимодействия с другими государственными органами только расширяются. Так, с сентября месяца 2017 года в целях выявления лиц, не зарегистрированных в органах государственных доходов, а также неучтенных работников и нелегальной иностранной рабочей силы, совместно с другими государственными органами, проводятся мероприятия в отношении лиц, торгующих на рынках, расположенных на территории города Алматы.

На одном из рынков города по результатам проведенной за неделю работы выявлены и поставлены на учет более 100 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Работа в данном направлении продолжается, планируется провести соответствующие мероприятия в отношении всех рынков.

По итогам проведенной агитационной работы с начало года обеспечена регистрация в качестве ИП 1 950 физических лиц, сумма дополнительно уплаченных налогов составила 15 643 тыс. тенге (из них представляющих в аренду помещения - 1 584, работающие по найму - 366).

В общем по городу с начала текущего года самостоятельно зарегистрировалось 16 570 индивидуальных предпринимателей, из которых сдающих жилые помещения в аренду - 4 457 ИП, сумма поступивших налогов от которых составила 45 284 тыс. тенге.

В свете проводимой работы призываем наших граждан и бизнес сообщество проявлять сознательность и быть более ответственными по отношению к соблюдению норм законодательства. Своевременно производить регистрацию в органах государственных доходов и исполнять налоговые обязательства. Кроме того, при приеме на работу необходимо непременно требовать заключения соответствующих трудовых договоров, отслеживать перечисление налогов и обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений.