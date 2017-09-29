Пострадавшие в жуткой аварии в Турции казахстанцы не дождались самолета санавиации

Об этом рассказали их родные, которые уже приступили к сбору денежных средств на покупку обратных билетов.

Казахстанцы, пострадавшие в жуткой аварии в Турции, не дождались долгожданного самолета. Четверо туристов по-прежнему остаются в местных больницах. Об этом телеканалу «Астана» рассказали их родные, которые уже приступили к сбору денежных средств на покупку обратных билетов.

Ербол Саметов, родственник Н. Орынбасарова: «Никакого самолета еще нет. Казахстанские СМИ пишут, что за пострадавшими уже вылетели. Но все это не правда. Всех обязали написать заявление. У одной девушки сломаны руки, как она будет подписывать документы. Теперь не знаем, что делать. Пока нет помощи от Правительства, кроме пустых слов».

В службе санитарной авиации при Минздраве подтвердили, что самолет в Турцию за казахстанцами сегодня не вылетал. Вывезти наших земляков планируют завтра. Правда, неизвестно во сколько. В ведомстве уточнили, что уже есть решение комиссии по транспортировке пострадавших.

По словам же юриста Станислава Лопатина, туристам, оказавшимся в сложной ситуации в другой стране, обязано помочь государство. Но такая норма распространяется на тех, кто приобрел путевки. А казахстанцам, выехавшим самостоятельно, нужно было поставить в известность консула, говорит эксперт.

Станислав Лопатин, юрист: «В идеале, если вы выезжаете, допустим «дикарями», то есть будьте добры встаньте на учет у консула. То есть дайте знать о себе, оставьте свои телефоны, возьмите их телефоны, чтобы было куда звонить. То есть эти лица будут обеспечивать вашу защиту, защиту ваших прав, поддержку».