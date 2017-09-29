Ученые назвали главную причину ожирения

Группа ученых из бразильского Университета Кампинаса обнародовала результаты исследования, которое позволило установить первопричину ожирения. Об этом сообщается в пресс-релизе на портале EurekAlert, передает РИА Новости.

По словам доктора Лисио Веллозо, который представлял доклад на конференции Фонда научных исследований штата Сан-Паулу, не так давно ученым удалось установить, что к быстрому набору лишнего веса приводит изменение микрофлоры кишечника и гибель специфических нейронов в гипоталамусе. Однако до сих пор было загадкой, какой из этих процессов запускается первым.

Чтобы это выяснить, ученые провели серию опытов на мышах. Грызунам назначили особую диету с высоким содержанием насыщенных жиров, которая должна была привести к нарушению обмена веществ.

Уже в первый день эксперимента исследователи зафиксировали изменения в нейросекреторных клетках гипоталамуса, при этом состав микрофлоры кишечника на протяжении двух недель оставался прежним. Таким образом, ученые пришли к выводу, что именно гибель нейронов, регулирующих чувство насыщения, приводит к "цепной реакции" во всем организме.

Теперь специалистам предстоит найти способ восстановления нейронов, потерянных из-за несбалансированной диеты. "Это только первый шаг, но, возможно, он поможет добиться терапевтического решения проблемы ожирения в будущем", — отметил Веллозо.

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