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С Байконура запустили ракету-носитель «Протон-М» со спутником «АзиаСат-9»

29 сентября 2017, 01:34

Пуск прошел в штатном режиме.

29 сентября в 00 часов 52 минуты по времени Астаны с космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» с космическим аппаратом «АзиаСат-9». Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» осуществлен с пусковой установки № 39 площадки 200 космодрома «Байконур».

Пуск прошел в штатном режиме. Через несколько часов разгонный блок «Бриз-М» выведет космический аппарат на расчетную орбиту.

Телекоммуникационный спутник «АзиаСат-9» разработан и изготовлен фирмой «Space Systems/Loral» (США) по заказу «Asiasat» (Гонконг). Космический аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения и телекоммуникаций на территории Азиатско-Тихоокеанского региона.

Согласно утвержденному Плану запусков космических аппаратов с космодрома «Байконур», состоявшийся пуск стал последним в этом месяце.

Следующий запуск с космодрома намечен на 12 октября т.г. В этот день планируется осуществить запуск ракеты-носителя «Союз-2» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-07».

Напомним, что Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Госкорпорацией по космической деятельности «Роскосмос» совместно с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и организациями ракетно-космической промышленности РФ проводится работа по усилению мер безопасности до и после пуска ракет-носителей.


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