В войне с КНДР могут погибнуть сотни тысяч человек

Военный конфликт с КНДР - вполне реальная, а не теоретическая возможность, а погибнуть и пострадать в этой войне могут сотни тысяч человек. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Королевского института объединенных родов войск (RUSI), текст которого был направлен в лондонское представительство ТАСС.

"Война теперь является реальной возможностью, - говорится в докладе. - Принимая во внимание то обстоятельство, что Северная Корея добивается стремительного прогресса в реализации ракетной и ядерной программ, время сейчас не на стороне дипломатии".

Повод для конфликта

Автор доклада, заместитель генерального директора RUSI Малькольм Чалмерс считает, что поводом для военного конфликта могут послужить самые разные ситуации, и одна из них - превентивный удар со стороны Пхеньяна в условиях, когда власти КНДР решат, что США намереваются осуществить внезапное нападение на их страну. В свою очередь провокационными моментами для начала Вашингтоном военных действий против Пхеньяна могу послужить ракетные испытания КНДР при условии, что ракеты упадут в воды Тихого океана либо неподалеку от калифорнийского побережья, либо рядом с островом Гуам, который также является территорией США.

Характер и последствия военных действий

В случае, если все-таки разразится война, США развернут массированное авиационное наступление, а также предпримут кибератаку на КНДР. В ответ на это со стороны Пхеньяна последует акция возмездия в виде ударов по Южной Корее, где, как напоминает автор доклада, в настоящий момент проживают 8 тыс. подданных Великобритании. В документе не исключается также, что КНДР нанесет удар по американским базам США в регионе с использованием обычного, химического и, возможно, даже ядерного оружия.

Но даже если ядерные арсеналы останутся нетронутыми, отмечается в докладе, число пострадавших в конфликте составит сотни тысяч человек. Сама же война обернется далеко идущими последствиями для глобальной экономики. Превентивный же удар США по КНДР без согласования его с властями Республики Корея будет означать, что в Вашингтоне предпочли "пожертвовать Сеулом ради того, чтобы защитить Нью-Йорк".

Призыв к британским властям

В своем докладе Чалмерс призывает правительство Великобритании, с одной стороны, вести работу по усилению международного санкционного режима против КНДР, а с другой - поддержать усилия в поиске дипломатического решения для разрешения кризиса на Корейском полуострове. Еще один призыв адресован Вашингтону, которому, по мнению автора доклада, следует исключить возможность нанесения превентивных ударов по КНДР и заведомо подготовиться к тому, что ситуация будет развиваться по различным военным сценариям. В случае же, если власти США предпримут внезапное нападение на КНДР, официальный Лондон, по мнению Чалмерса, не должен в спешном порядке оказывать Вашингтону безоговорочную поддержку, а вначале прислушаться к мнению Сеула и Токио.

"У британского правительства будет, самое большое, всего лишь несколько часов, чтобы отдать себе отчет, какой позиции оно будет придерживаться в событии, которое явилось бы одним из самых колоссальных стратегических потрясений эпохи после завершения холодной войны. Его решение оказало бы столь же глубокое воздействие на международную репутацию Соединенного Королевства и на его внутреннюю политику, как и роковое решение стоять плечом к плечу с США в преддверии вторжения в Ирак в 2003 году", - подчеркивается в докладе RUSI.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. В ответ на провокационные действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против страны.

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