Понятие уполномоченного экономического оператора обретет новое содержание

Коллегия ЕЭК одобрила ряд документов, регламентирующих деятельность компаний, работающих в статусе уполномоченных экономических операторов (УЭО), сообщает пресс-служба ЕЭК.

Утверждена форма заявления на получение статуса уполномоченного экономического оператора (УЭО) и порядок ее заполнения. Заявление фактически станет отправной точкой для включения в реестр УЭО. Это своеобразная «анкета самооценки», благодаря которой участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предварительно прорабатывает условия присвоения статуса УЭО и заявляет об их соблюдении таможенному органу.

Также утверждена форма свидетельства о включении в реестр УЭО. Такое свидетельство будет служить документальным подтверждением присвоения лицу статуса уполномоченного экономического оператора.

Напомним, уполномоченный экономический оператор - юридическое лицо, вовлеченное в международное движение товаров и признанное национальным таможенным органом соответствующим международным стандартам безопасности системы поставок. Благодаря следованию высоким стандартам контроля перемещаемых товаров оператор получает существенные привилегии в работе.

Сейчас на территории Союза деятельность в статусе УЭО осуществляют только импортеры. Со вступлением в силу Таможенного кодекса ЕАЭС возможность получения такого статуса появится также у производителей, экспортеров, брокеров, перевозчиков, операторов портов, аэропортов и терминалов, владельцев складов и иных юридических лиц, задействованных в осуществлении внешнеэкономической деятельности. Кроме того, у участников ВЭД, претендующих на включение в реестр, появится возможность выбрать под свои цели один из трех типов свидетельства УЭО. Сам статус УЭО будет признаваться на всей территории Союза.

Как сообщал ранее член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов, модернизированный институт уполномоченного экономического оператора - одна из наиболее важных новелл нового Таможенного кодекса ЕАЭС, разработанная в тесном сотрудничестве с бизнесом. «Мы видим в уполномоченных экономических операторах надежных партнеров государства. Поэтому готовы дать этой категории бизнеса очень серьезные упрощения в работе», - считает министр ЕЭК.