Массовое ДТП спровоцировал водитель Subaru в Алматы

На место вызвали скорую помощь, пострадал пассажир с Lada, скорая его госпитализировала.

Аккуратная езда по ночным дорогам Алматы не гарантирует отсутствие риска попасть в ДТП, передает МИА «Казинформ»





Массовое ДТП произошло по Рыскулова в западном направлении, не доезжая улицы Шарипова. На запад по Рыскулова ехали Mitsubishi, за ним — Lada. Обе машины остановились перед перекрестком на красный сигнал светофора. Внезапно сзади в Lada въезжает Subaru. От удара Lada по инерции двинулся вперед и ударил Mitsubishi.









Есть неподтвержденная информация о двух парнях, находившихся в Subaru, но убежавших в неизвестном направлении сразу после ДТП.









На место вызвали скорую помощь, пострадал пассажир с Lada, скорая его госпитализировала. По словам очевидцев, от водителя Subaru исходил резкий запах алкоголя, предположительно он мог находился в нетрезвом состоянии. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства этого ДТП.

