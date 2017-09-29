Массовое ДТП спровоцировал водитель Subaru в Алматы
29 сентября 2017, 06:09
На место вызвали скорую помощь, пострадал пассажир с Lada, скорая его госпитализировала.
Аккуратная езда по ночным дорогам Алматы не гарантирует отсутствие риска попасть в ДТП, передает МИА «Казинформ».
Массовое ДТП произошло по Рыскулова в западном направлении, не доезжая улицы Шарипова. На запад по Рыскулова ехали Mitsubishi, за ним — Lada. Обе машины остановились перед перекрестком на красный сигнал светофора. Внезапно сзади в Lada въезжает Subaru. От удара Lada по инерции двинулся вперед и ударил Mitsubishi.
Есть неподтвержденная информация о двух парнях, находившихся в Subaru, но убежавших в неизвестном направлении сразу после ДТП.
На место вызвали скорую помощь, пострадал пассажир с Lada, скорая его госпитализировала. По словам очевидцев, от водителя Subaru исходил резкий запах алкоголя, предположительно он мог находился в нетрезвом состоянии. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства этого ДТП.
Фото: Казинформ
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