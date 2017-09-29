Сколько уже заработала «Астана» в этом евросезоне

«Астана» сыграла вничью с чешской «Славией» (1:1) на групповом этапе Лиги Европы, что позволило казахстанской команде пополнить свой бюджет, сообщает Sports.kz





Перед стартом группового этапа Лиги Европы сумма заработанных «Астаной» денег составляла 6,18 миллиона евро: 3 миллиона — за вылет в квалификации плей-офф Лиги Чемпионов, 2,6 миллиона — за участие в группе Лиги Европы, 260 тысяч — за непопадание в групповой этап Лиги чемпионов и 320 тысяч за выступление во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов (выплаты солидарности за участие в третьем отборочном раунде в данном случае не предусмотрены). Ничья с чехами принесла «Астане» еще 120 тысяч евро (победа в группе Лиги Европы оценивается в 360 тысяч).





Таким образом, общая сумма на данный момент составляет 6,3 миллиона евро. Впрочем, это еще не окончательные цифры: также клуб может рассчитывать на дополнительные выплаты от продажи телевизионных и маркетинговых прав, которые будут произведены УЕФА по окончании сезона.





Фото: sports.kz



