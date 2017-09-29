В США ребенок ясельного возраста устроил стрельбу
29 сентября 2017, 06:48
Обоим пострадавшим исполнилось по три года.
Ребенок ясельного возраста, случайно нашедший огнестрельное оружие, устроил стрельбу и тяжело ранил двух малышей в пригороде американского Детройта, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в городе Дирборн. Обоим пострадавшим исполнилось по три года.
"Предварительное расследование показало, что у находящегося в доме малыша в руках оказался пистолет, который начал стрелять. Раненые находятся в тяжелом, но стабильном состоянии", — говорится в заявлении правоохранителей.
В помещении, где произошла стрельба, находились еще несколько малолетних детей, которые были допрошены полицейскими, прошедшими специальную подготовку. Также допросили женщину, которая приглядывала за малышами. Обвинений в связи с инцидентом пока никому не предъявлено.
Фото: РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880570-f7c24c22c1a78b276516c35ce9cca205
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...