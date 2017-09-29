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В США ребенок ясельного возраста устроил стрельбу

29 сентября 2017, 06:48

Обоим пострадавшим исполнилось по три года.

Ребенок ясельного возраста, случайно нашедший огнестрельное оружие, устроил стрельбу и тяжело ранил двух малышей в пригороде американского Детройта, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Дирборн. Обоим пострадавшим исполнилось по три года.

"Предварительное расследование показало, что у находящегося в доме малыша в руках оказался пистолет, который начал стрелять. Раненые находятся в тяжелом, но стабильном состоянии", — говорится в заявлении правоохранителей.

В помещении, где произошла стрельба, находились еще несколько малолетних детей, которые были допрошены полицейскими, прошедшими специальную подготовку. Также допросили женщину, которая приглядывала за малышами. Обвинений в связи с инцидентом пока никому не предъявлено.

Фото: РИА Новости

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