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Машина внезапно загорелась в Алматы

29 сентября 2017, 06:59

Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Стоявшее на одной из алматинских улиц авто внезапно загорелось, передает МИА «Казинформ».



Автомобиль Mercedes стоял припаркованным по улице Бухар жырау между улицей Маркова и набережной реки Есентай- улицей имени Хамита Ергали. Пожар начался с моторного отсека, после чего перекинулся на кузов автомобиля.



Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание. Прибывшая пожарная машина потушила пламя, никто не пострадал.

Фото: на inform.kz

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