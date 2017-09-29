Машина внезапно загорелась в Алматы
29 сентября 2017, 06:59
Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Стоявшее на одной из алматинских улиц авто внезапно загорелось, передает МИА «Казинформ».
Автомобиль Mercedes стоял припаркованным по улице Бухар жырау между улицей Маркова и набережной реки Есентай- улицей имени Хамита Ергали. Пожар начался с моторного отсека, после чего перекинулся на кузов автомобиля.
Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание. Прибывшая пожарная машина потушила пламя, никто не пострадал.
Фото: на inform.kz
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