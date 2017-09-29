Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Рэпер 50 Сent отказался от участия в предвыборной кампании Трампа

29 сентября 2017, 07:16

Излюбленными темами творчества 50 Cent являются наркоторговля и насилие.

Известный американский рэп-исполнитель 50 Сent рассказал, что сотрудники предвыборного штаба Дональда Трампа предлагали ему 500 тысяч долларов за участие в его кампании, чтобы завоевать голоса чернокожего населения США, сообщает РИА Новости.

"До того, как его (Трампа — ред.) избрали, у них были проблемы с голосами афроамериканцев. Они хотели заплатить мне 500 тысяч долларов просто за участие в кампании. И я такой: "Не, это плохие деньги", — заявил Кертис Джеймс Джексон III (настоящее имя исполнителя — ред.) в интервью радиостанции Hot 97.

Излюбленными темами творчества 50 Cent являются наркоторговля и насилие. Он известен тем, что сумел выжить, получив девять пуль во время неудавшегося покушения. Также рэпер успел сняться в кино, исполнив роль самого себя в автобиографической ленте 2005 года "Разбогатей или умри".

Фото: AFP 2017 / Robyn Beck

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...