Рэпер 50 Сent отказался от участия в предвыборной кампании Трампа
29 сентября 2017, 07:16
Излюбленными темами творчества 50 Cent являются наркоторговля и насилие.
Известный американский рэп-исполнитель 50 Сent рассказал, что сотрудники предвыборного штаба Дональда Трампа предлагали ему 500 тысяч долларов за участие в его кампании, чтобы завоевать голоса чернокожего населения США, сообщает РИА Новости.
"До того, как его (Трампа — ред.) избрали, у них были проблемы с голосами афроамериканцев. Они хотели заплатить мне 500 тысяч долларов просто за участие в кампании. И я такой: "Не, это плохие деньги", — заявил Кертис Джеймс Джексон III (настоящее имя исполнителя — ред.) в интервью радиостанции Hot 97.
Излюбленными темами творчества 50 Cent являются наркоторговля и насилие. Он известен тем, что сумел выжить, получив девять пуль во время неудавшегося покушения. Также рэпер успел сняться в кино, исполнив роль самого себя в автобиографической ленте 2005 года "Разбогатей или умри".
Фото: AFP 2017 / Robyn Beck
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