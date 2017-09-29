Рэпер 50 Сent отказался от участия в предвыборной кампании Трампа

"До того, как его (Трампа — ред.) избрали, у них были проблемы с голосами афроамериканцев. Они хотели заплатить мне 500 тысяч долларов просто за участие в кампании. И я такой: "Не, это плохие деньги", — заявил Кертис Джеймс Джексон III (настоящее имя исполнителя — ред.) в интервью радиостанции Hot 97.





Излюбленными темами творчества 50 Cent являются наркоторговля и насилие. Он известен тем, что сумел выжить, получив девять пуль во время неудавшегося покушения. Также рэпер успел сняться в кино, исполнив роль самого себя в автобиографической ленте 2005 года "Разбогатей или умри".



