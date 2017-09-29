В Москве на редакцию «Ленты.ру» совершено нападение
29 сентября 2017, 07:31
Злоумышленники устроили поджог.
В Москве неизвестные ночью 29 сентября совершили нападение на здание на Варшавском шоссе, где расположена редакция «Ленты.ру», сообщает издание.
Злоумышленники устроили поджог, а также разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой, в том числе свастикой.
Фото: Лента.ру
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