Освободился больше года назад. Но, несмотря на это, на нем до сих пор клеймо террориста.

Аблайхан Чалимбаев, отсидевший за пропаганду экстремизма, просит наказать издателей радикальной литературы. После знакомства с приверженцами нетрадиционных религиозных взглядов жизнь мужчины пошла под откос. Даже отбыв свое наказание, на Аблайхане все еще остается клеймо террориста, и это не позволяет ему изменить свою жизнь, сообщает 31 канал





Аблайхан Чалимбаев мечтает начать жизнь с чистого листа. Шесть лет назад его осудили за экстремизм. Освободился больше года назад. Но, несмотря на это, на нем до сих пор клеймо террориста. Аблайхан говорит, что его не берут на работу. Приходится жить на пенсию престарелой матери и перебиваться случайными заработками.





– Мне кассирша сказала, что я в списке террористов. В ЦОНе. И тоже, когда в банк пошел получить кредит, написали и показали, что я в списке террористов. Что я даже не могу открыть счет, понимаете? За одно преступление нельзя два раза наказывать! Мне, получается, надзор дали, и еще дальше продолжают наказывать, понимаете? - сетует житель Алматинской области Аблайхан Чалимбаев.





В 2003 году Аблайхан Чалимбаев начал ходить на жума-намаз в мечеть. Тогда знакомые пригласили его в учебный центр «Аль Баракат», работавший официально, где ему дали книгу «Тафсир Саади. Комментарий к Корану». Тогда она свободно распространялась. Радикальной её признали позже. Литературу Аблайхан цитировал во время домашних посиделок. Но кто-то из гостей сообщил об этом спецслужбам. К нему пришли с обыском и изъяли боеприпасы, диски и религиозную литературу. В итоге, его осудили на 5 лет.





Правозащитник Евгений Жовтис говорит, что, не давая шанса на исправление, общество создает новые риски.





– Нигде не найдя ни справедливости, ни возможности нормально жить, ни возможности нормально устроиться на работу, часть из них пойдет в радикализм прямым текстом. И она будет более убеждена, чем другие, потому что он столкнулся с несправедливостью прямой, - заявил правозащитник Евгений Жовтис.





Но больше всего мужчину возмущает безнаказанность тех, кто печатал и распространял запрещенную литературу. Он намерен подать в суд на бездействие правоохранительных органов.