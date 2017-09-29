Ведущий новостей покурил в прямом эфире

Ведущий новостей американского телеканала закурил в прямом эфире. Видеозапись опубликовал один из пользователей Reddit, передает Лента.ру













Во время выпуска камера должна была переключиться на другой сюжет, но по ошибке этого не произошло. Ведущий об этом не знал и, судя по всему, решил отдохнуть: затянулся электронной сигаретой, выпил воды и почесал шею. После этого он приготовился продолжать передачу.