Уволенная за аморальное поведение учитель: Я намерена биться до конца

За одиннадцать лет работы в столичной гимназии к Умсын Ербатыровой не было никаких замечаний.

За аморальное поведение уволили учителя английского языка столичной гимназии. Педагога с 30-летним стажем публично опозорили и не хотят снова принимать на работу. Однако уволенная преподавательница в поисках справедливости намерена идти до конца, сообщает ТК "Алматы".





С первого взгляда даже не поверишь что учитель английского языка Умсун Ербатырова способна совершить что-то безнравственное. А в её трудовой книжке так и написано: уволена за аморальное поведение. Наказали педагога не только увольнением, но и выставили на посмешище перед коллегами, признаётся педагог. За одиннадцать лет работы в столичной гимназии к Умсын Ербатыровой не было никаких замечаний.





«Информация, выложенная в фейсбуке достоверная. У меня имеется вся доказательная база, я это могу доказать. Почему я обратилась? Я очень долго вынашивала эту идею, мне честно говоря стыдно и неудобно, я все таки не молодой учитель, но мне было обидно, что я свои 34 года отработала, из них 30 педагогических, и 11 лет я в этой школе без замечания, без претензии со стороны родителей и учеников, теперь получается за аморальное. Само слово аморальное поведение оно режет слух, я не пью, не курю, никогда не оскорбляла детей. Профессия моя мне нравится, но во такое отношение только из-за того, что кому-то я поставила тройку», - рассказала учитель английского языка Умсун Ербатырова.





В учебном заведении приезду журналистов не обрадовались. Комментировать ситуацию естественно отказались. Пригрозили даже судом.





Школьный конфликт перерос в судебное делопроизводство. Теперь учитель просит Фемиду восстановить её на работе. А ещё требует моральный ущерб за тот позор, который она перенесла.





«Был изначально процесс по тому же предмету, по восстановлению ее на работу, но оставили определением суда судьи Муздыбаевой было оставлено без рассмотрения, в виду того, что истцом не был соблюдён порядок досудебного урегулирования спора. Следующий процесс также будет предварительное слушание - это будет также беседа, это не будет рассмотрение основного суда. Основной суд будет через 3 недели», - рассказала представитель интересов гимназии №15 Асемгуль Исабекова.





Учитель намерена биться до конца. В поисках справедливости Умсун Ербатырова готова даже писать в вышестоящие инстанции.





«Я не заслуживаю этой статьи, во-первых, во-вторых я хочу, чтобы за время моего вынужденного простоя мне все-таки заплатили, я не по своей вине оказалась безработная. Я оказалась за 2 года до пенсии без средств к существованию. Это нормально? Всю жизнь трудиться-трудиться и вот так оказаться. Конечно, бог судья администрации, что они вот так поступили. Они сделали это из-за своего неприязненного отношения ко мне, они хотели избавиться любыми путями, и они понимали, что так не смогут, и они сделали по статье, только по статье я могла уйти. Все, что я говорю и все, что я писала это все правда», - поделилась учитель английского языка Умсун Ербатырова.



