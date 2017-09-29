Родные пропавших на озере Балхаш рыбаков просят помощь у населения
29 сентября 2017, 08:48
Двое 20-летних рыбаков Арман Бораш и Батырхан Жунусов числятся пропавшими без вести с 24 сентября.
Родственники пропавших на озере Балхаш рыбаков просят жителей Актогайского района и города Балхаш подключиться к их поискам, передает МИА "Казинформ".
Двое 20-летних рыбаков Арман Бораш и Батырхан Жунусов числятся пропавшими без вести с 24 сентября.
"Просим всех неравнодушных граждан, имеющих в распоряжении лодки и другие снаряжения, подключиться к поисковым работам", - призывает ок помощи Кабыл, брат пропавшего Армана Бораша.
Несмотря на поисковые работы, которые ведут водолазы оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС Карагандинской области, родные намерены расширить район поисков и количество участников поисковой группы.
Напомним, двое 20-летних мужчин отправились на рыбалку на озере Балхаш на катере "Прогресс4" утром 24 сентября в 25 километрах южнее от острова Тасарал. С того дня мужчины пропали без вести.
Фото: на inform.kz
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