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Родные пропавших на озере Балхаш рыбаков просят помощь у населения

29 сентября 2017, 08:48

Двое 20-летних рыбаков Арман Бораш и Батырхан Жунусов числятся пропавшими без вести с 24 сентября.

Родственники пропавших на озере Балхаш рыбаков просят жителей Актогайского района и города Балхаш подключиться к их поискам, передает МИА "Казинформ".

Двое 20-летних рыбаков Арман Бораш и Батырхан Жунусов числятся пропавшими без вести с 24 сентября.

"Просим всех неравнодушных граждан, имеющих в распоряжении лодки и другие снаряжения, подключиться к поисковым работам", - призывает ок помощи Кабыл, брат пропавшего Армана Бораша.

Несмотря на поисковые работы, которые ведут водолазы оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС Карагандинской области, родные намерены расширить район поисков и количество участников поисковой группы.

Напомним, двое 20-летних мужчин отправились на рыбалку на озере Балхаш на катере "Прогресс4" утром 24 сентября в 25 километрах южнее от острова Тасарал. С того дня мужчины пропали без вести.

Фото: на inform.kz


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