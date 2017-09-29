Мировые цены на нефть понизились

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,49 долларов

Цены на нефть по итогам торгов в четверг на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на данные торгов.





Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,49 долларов, до 57,41 долларов за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,58 доллара, до 51,56 долларов за баррель.



