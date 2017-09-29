Мировые цены на нефть понизились
29 сентября 2017, 08:53
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,49 долларов
Цены на нефть по итогам торгов в четверг на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на данные торгов.
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,49 долларов, до 57,41 долларов за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,58 доллара, до 51,56 долларов за баррель.
Фото: inform.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880579-d5f07a94a15272fe73be1b6aea680351
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...